Модернизация оружия для американских подлодок застопорилась из-за качества сварки

Субподрядчик Пентагона BWX Technologies Inc. задерживает поставку ракетных пусковых труб для модернизации вооружения подводных лодок ВМС США как минимум на семь месяцев из-за проблем со сваркой.

Предполагалось, что следующая версия подлодки класса «Вирджиния» должна быть оснащена четырьмя новыми трубами большого диаметра. Каждая такая пусковая труба сможет вмещать семь крылатых ракет «Томагавк», увеличивая количество оружия, которое подводная лодка может нести – с 37 до 65 единиц, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что на подрядчиков ВМС США оказывают давление, чтобы ускорить работы, так как необходимо как можно быстрее построить новые подлодки «Вирджиния», а также приступить к строительству субмарин нового класса «Колумбия» в 2021 году.

Однако компания BWX допустила задержку с поставками труб в семь месяцев из-за «некачественной сварки» и «неправильно проведенных» испытаний, пишет агентство.

Аналогичные проблемы возникли при поставке в прошлом году ракетных труб для новых подводных лодок класса Колумбия.

Напомним, ранее в Пентагоне выступили за размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США для сдерживания России.