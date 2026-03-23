Стало известно о вероятности введения ограничений для звонков пожилым россиянам

Forbes: Для пенсионеров могут заблокировать звонки из-за рубежа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянам старше 60 лет могут автоматически запретить принимать международные звонки на стационарные телефоны, сообщает Forbes. Это предусмотрено новой версией антимошеннических поправок, которые Госдума готовит ко второму чтению. Любой абонент, вне зависимости от возраста, сможет самостоятельно запретить международные звонки, кроме номеров стран Союзного государства.

В «Ростелекоме» заявили, что услуга по ограничению входящих звонков находится на финальной стадии реализации и скоро станет доступна клиентам. Другим важным изменением станет ограничение для детей: на сим-карты, которые используются несовершеннолетними, операторы не будут отправлять смс-коды для подтверждения аутентификации или значимых действий.

Законопроект также обязывает соцсети и другие онлайн-ресурсы, входящие в реестр Роскомнадзора, проверять по номеру, принадлежит ли сим-карта взрослому или ребенку. При этом правительство сможет устанавливать дополнительные требования к доступу к контенту для разных возрастных групп. В Т2 подчеркнули, что разрабатывают решения для защиты детей, так как мошенники всё чаще вовлекают несовершеннолетних в свои схемы.

«Сейчас мы прорабатываем ряд продуктовых решений, направленных на защиту детей как одной из наиболее уязвимых категорий абонентов. Наши исследования на основе больших данных показывают, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих атаках для входа в домохозяйства», – заявили в компании Т2.

В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») выразили готовность поддержать инициативы, если закон будет принят, и ограничить авторизационные смс для детей. По мнению экспертов, ограничения на международные звонки для пожилых оправданы из-за роста числа мошеннических атак из-за рубежа, но исключение для Беларуси не исключает рисков. В Ассоциации больших данных считают, что блокировка смс-кодов для детских номеров не даст значимого эффекта, так как основной способ мошенничества – социальная инженерия через голосовые звонки.

Кроме того, в АБД подчеркивают: уведомления операторов и интеграция с государственной системой сим-карт приведут к большим финансовым затратам, но практически не защитят детей, а список детских номеров может быть использован самими мошенниками при утечке данных.

