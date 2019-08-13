Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата

Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России. Это ответ на высылку российского дипломата Украиной.

Подчеркивается, что провокация с высылкой российского дипломата из Украины была организована еще в мае. При этом, как подчеркнули в МИД России, украинские спецслужбы не предоставили каких-либо доказательств противоправной деятельности высланного российского дипломата, передает ТАСС.

Пресс-служба СБУ заявила, что сотрудник генконсульства России во Львове объявлен персоной нон грата на Украине. Он уже покинул территорию страны.

Служба внешней разведки России отказалась комментировать заявление СБУ.