СВР отказалась комментировать обвинения в адрес российского дипломата на Украине

Служба внешней разведки (СВР) России отказалась комментировать сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что российский дипломат на Украине якобы занимался разведывательной деятельностью.

«Мы не комментируем это сообщение», – сообщили в пресс-бюро СВР, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба СБУ заявила, что российский дипломат, сотрудник генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата на Украине. Ведомство уточнило, что он покинул территорию страны.

В июле СБУ также сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром», который якобы работал на российскую военную разведку.