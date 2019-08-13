Рубль подскочил в цене

На торгах во вторник рубль рывком компенсировал дневное падение, подскочив в цене вслед за нефтью на 40 копеек к доллару и евро.

Курс доллара на 17.01 мск снизился до 65,37 рубля, курс евро – до 73,18 рубля. Ранее во вторник доллар достигал 65,88 рубля, евро – 73,89 рубля. Это максимумы с мая и апреля, передает РИА «Новости».

Одновременно начала расти стоимость нефти марки Brent сразу на 3% – до 60,3 доллара за баррель.

Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары.

Утром курс доллара вырос на 20 копеек – до 65,61 рубля, а курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,43 рубля. Одновременно падала в цене нефть – до 58,23 доллара за баррель.