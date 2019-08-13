Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник растет на 20 копеек – до 65,61 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,43 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 58,23 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».