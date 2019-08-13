На Крымском мосту побит рекорд трафика

На мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика, который составил 36 тыс. машин за сутки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту – 35 тыс. 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) – 35 тыс. 307 автомобилей», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Там добавили, что в целом с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин.

«В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тыс. автомобилей. Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7%. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тыс. машин за сутки. Это почти на две тысячи автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года», – говорится в сообщении.



Сообщается также, что с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехали 6,5 млн машин.

Напомним, 15 мая 2018 года президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. 16 мая одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост. За первый час работы по Крымскому мосту проехали более тысячи автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.

Напомним, в конце июня начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев заявил, что максимальная зафиксированная скорость движения автомобиля по Крымскому мосту составила 243 км/ч.

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