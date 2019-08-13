На Крымском мосту побит рекорд трафика

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13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
Обсуждение: 193 комментария

Казань как мать городов русских

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – как бы выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Подробности...
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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              На Крымском мосту побит рекорд трафика

                 13 августа 2019, 10:41
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              На мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика, который составил 36 тыс. машин за сутки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

              «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту – 35 тыс. 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) – 35 тыс. 307 автомобилей», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

              Там добавили, что в целом с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин.

              «В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тыс. автомобилей. Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7%. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тыс. машин за сутки. Это почти на две тысячи автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года», – говорится в сообщении.

              Сообщается также, что с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехали 6,5 млн машин.

              Напомним, 15 мая 2018 года президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. 16 мая одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост. За первый час работы по Крымскому мосту проехали более тысячи автомобилей.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.

              Напомним, в конце июня начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев заявил, что максимальная зафиксированная скорость движения автомобиля по Крымскому мосту составила 243 км/ч.

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