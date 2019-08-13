В суде раскрыли подробности задолженности Заворотнюк

Суд в Москве рассмотрит иск к актрисе Анастасии Заворотнюк о запрете выезда из страны из-за задолженности судебным приставам в размере 1,6 млн рублей, сообщили в Никулинском суде.

«Еще в мае этого года в суд поступил иск от УФССП по Москве об установлении для Заворотнюк временного ограничения на выезд из России. Сейчас исковое заявление принято к производству, суд рассмотрит его 2 сентября», – сказали ТАСС в суде.

В базе данных исполнительных производств на сайте УФССП задолженность Заворотнюк составляет 1,6 млн рублей.

Директор актрисы Марина Потапова, между тем, отказалась комментировать возможный запрет выезда за границу Заворотнюк, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Заворотнюк задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района 1,6 млн рублей, из-за долгов знаменитости могут запретить выезд из страны.