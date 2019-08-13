Назван новый способ телефонного мошенничества

Специалисты по кибербезопасности рассказали о новом способе телефонного мошенничества при помощи программы удаленного доступа, сообщили СМИ.

Как сообщает «Российская газета», мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудником банка, и сообщают о блокировке карты из-за подозрительных операций. Затем они предлагают сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету клиента банка. При помощи этой информации злоумышленникам удается выяснить, какой у жертвы телефон и какая на нем установлена операционная система.

За этим следует просьба установить программу удаленного доступа, после чего мошенник получает возможность удаленно управлять мобильным устройством. Доказать взлом в таком случае будет практически невозможно.

Эксперты отмечают: если поступил подобный звонок, перезвоните в банк и только по тому телефону, который написан на карте.

Напомним, в начале июля Банк России обнаружил новый способ мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.