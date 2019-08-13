Стали известны подробности иска певца Серова к Первому каналу

Адвокат Алексей Степанов, представляющий интересы певца Александра Серова в судебном разбирательстве с Первым каналом, заявил, что иск был подан исполнителем в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков.

Выяснилось, что между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» – заплатить за это деньги. По словам адвоката, Серов свое обязательство выполнил, а компания, создающая программу, – нет, передает портал «360».

«Первый канал – это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное», – пояснил юрист.

По словам Степанова, общая сумма исковых требований составляет 7 млн 136 тыс. рублей. В данный момент они «заявлены частично», есть надежда «договориться миром».

Ранее стало известно, что Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и компании-производителя шоу «Пусть говорят» «Директ» с требованием выплатить ему миллион рублей.