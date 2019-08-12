Певец Александр Серов потребовал миллион рублей от шоу «Пусть говорят»

Певец Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и компании-производителя шоу «Пусть говорят» «Директ» с требованием выплатить ему один миллион рублей.

Исполнитель требует, чтобы ответчики выплатили ему задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей, говорится в определении

Арбитражного суда Москвы, сообщает РИА «Новости».

Об обстоятельствах, которых касается договор, ничего неизвестно. Слушания назначены на 17 октября. Представитель артиста отказался от комментариев по этому вопросу. На шоу «Пусть говорят» неоднократно освещалась личная жизнь певца, с начала года Серову были посвящены три выпуска программы.

В июне сообщалось, что бывшая жена комика Михаила Задорнова отсудила у Первого канала почти 4 млн рублей.