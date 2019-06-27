Бывшая жена Задорнова отсудила 3,75 млн рублей у Первого канала

Арбитражный суд Москвы обязал Первый канал выплатить 3,75 млн рублей первой жене сатирика Михаила Задорнова Велте Задорновой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Задорнова требовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?», передает РИА «Новости».

Первую передачу телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую – 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Бывшая супруга сатирика просила взыскать с Первого канала по 1,5 млн рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего – 7,5 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск наполовину.

Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляции.

При этом ответчик исковые требования не признал. Представитель телеканала на заседании в апреле просил суд прекратить производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражу.

По его словам, права на результаты интеллектуальной деятельности Задорнова истица унаследовала не как индивидуальный предприниматель, хотя она и имеет такой статус, а как физлицо, потому иск должен рассматривать суд общей юрисдикции.

Юрист Первого канала просил также истребовать материалы наследственного дела, так как наследником авторских прав Задорнова, по сообщениям СМИ, могла быть и вторая жена сатирика Елена Бомбина.

Суд оба ходатайства отклонил.

Представитель Первого канала заявлял также, что Михаил Задорнов мог не обладать исключительными правами на спорные аудиовизуальные произведения (АВП), поскольку был организатором концертов, на которых записывались будущие передачи, а не создания самих АВП, чем занималась телекомпания «Азарт-ТВ Продакшн», ныне ликвидированная.

Он также предложил суду посмотреть передачи, чтобы установить, чей копирайт указан в титрах.

Представитель истца ответил, что статус сатирика как организатора создания АВП подтверждается его договором с телекомпанией.

Напомним, писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 ноября 2017 года.

СМИ сообщали, что наследство сатирика может полностью достаться его бывшей жене Велте, так как дочь и живущая в Риге вторая супруга не подали документы на получение многомиллионного состояния.