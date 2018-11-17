Дочь Задорнова объявила себя единственной музой сатирика

Дочь писателя и сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала видеообращение, в котором жестко ответила женщинам, называющим себя «музами» ее отца.

В обращении, опубликованном на официальной странице Михаила Задорнова в Instagram, Елена зачитала стихотворение, в котором предположила, что женщины, объявившие себя «музами» ее отца, гонятся за «пиаром» и «хайпом», и призвала их «следить за базаром».

«Выдумывать шальные небылицы у вас всенепременнейше в чести, // Разбрасывая слухи по столице и по стране, что края не найти», – сказала Елена, назвав отца «знатным человеком» и отметив, что в том нет никакой заслуги этих якобы «муз».

«Возможно вы безудержно упрямы, но я секрет открою не тая, // что у Задорнова, я заявляю прямо, // была одна лишь муза – это я!» – добавила Елена во втором видео.

Многие подписчики Михаила Задорнова поддержали Елену, а некоторые обратили внимание, что покойный сатирик всегда держался подальше от слухов и сплетен, и усомнились в том, что он бы одобрил публикацию такого обращения на своей странице.

Реакция девушки вызвана тем, что в годовщину смерти артиста начали объявляться дамы, считающие себя источником вдохновения Задорнова.

Российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 ноября 2017 года. СМИ сообщали, что наследство сатирика может полностью достаться его бывшей жене Велте, так как дочь и живущая в Риге вторая супруга юмориста не подали документы на получение многомиллионного состояния.