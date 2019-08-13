Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок

Модные дома Givenchy и Coach вслед за Versace извинились перед китайскими покупателями за футболки, на которых была изображена неправильная карта КНР. Так они отреагировали на требования бойкотировать их продукцию.

Givenchy, Coach и Versace на своих футболках отметили Гонконг и Тайвань как независимые от Китая территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Бренды принесли извинения, отметив, что должны нести ответственность за допущенную небрежность. Оба модных дома заявили, что всегда уважали суверенитет Китая и чувства китайского народа.

Отмечается, что из-за конфликта с футболками от сотрудничества с брендом Coach решила отказаться китайская модель Лю Вэнь, которая является лицом модного дома в Китае.

Ранее перед Китаем извинился итальянский модный дом Versace. Компания заявила, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров, футболки уже изъяты из продажи и уничтожены.

Между тем из-за скандала от сотрудничества с Versace уже отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР.