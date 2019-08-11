В Китае разгорелся скандал из-за футболок Versace

Итальянский модный дом Versace извинился перед Китаем за выпуск в продажу футболок с рисунком, на котором была изображена неправильная карта страны.

Скандал произошел из-за футболок с картой Китая, на которой города Макао и Гонконг были отмечены как отдельные государства. Снимки распространились в китайском сегменте социальных сетей и породили шквал критики в адрес Versace.

Компания заявила, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров. «Футболки изъяты из продажи и уничтожены», – передает ТАСС сообщение модного дома.

В Versace подчеркнули, что с уважением относятся к территориальному суверенитету Китая.

Между тем из-за скандала от сотрудничества с Versace уже отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР. По информации Bloomberg, она раскритиковала компанию, которая своими действиями поставила под сомнение территориальную целостность КНР.