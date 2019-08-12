Найден российский «танк ядерного апокалипсиса»

В город Каменск-Шахтинский в Ростовской области передали уникальный экспонат – так называемый танк «ядерного апокалипсиса», высокозащищенное транспортное средство «Ладога». Всего было выпущено пять таких машин.

Эта техника должна была служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР. Их называли также «тяжелыми лимузинами». Вес благодаря защите равнялся 42 тоннам, сообщает «Российская газета».

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL — Artem Beliakov (@skylancer7441) August 10, 2019

Конструкторы установили на «Ладогу» мощную фильтровентиляционную установку, дополнительные баллоны с воздухом, кондиционер. Внутри могли находиться шесть человек, которые получали новейшие на тот момент системы связи и наблюдения. Внутри были телевизионные камеры, устройства контроля внешней среды.

Первая машина была изготовлена в первой половине 80-х годов, ее поставили на шасси танка Т-80. В качестве силовой установки сначала применяли 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, который применялся на танках, затем – более мощный ГТД-1250. Двигатели имели возможность автоматической очистки от пыли, в том числе радиоактивной.

На шоссе машина разгонялась до 70 км/ч, имела запас хода до 350 км.

Впервые «Ладогу» опробовали в 1986 году в Чернобыле – там машину использовали для разведки местности.

Опыт разработки этого «танка ядерного апокалипсиса» применили для создания современных образцов техники.

Отметим, что в 2013 году сообщалось, что в связи с устареванием «Ладоги» для военного руководства России собирались создавать другой «танк-эвакуатор», однако эти сведения опровергли.