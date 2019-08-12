Экс-футболист Алдонин собрался отсудить у МВД почти 50 млн рублей

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий суд иск к МВД на 47,3 млн рублей.

Как сообщает газета «Коммерсант», по мнению Алдонина из-за ошибок и проволочек следствия он не смог вернуть деньги, пропавшие в банке «Замоскворецкий», который потерял лицензию летом 2014 года.

Напомним, в ноябре 2018 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев и Юрий Никифоров требуют 35 млн рублей компенсации за волокиту при расследовании уголовного дела о хищении средств с их счетов банком «Замоскворецкий».