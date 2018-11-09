Группа российских футболистов потребовала компенсацию от Минфина

Российские футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев и Юрий Никифоров требуют 35 млн рублей компенсации за волокиту при расследовании уголовного дела о хищении средств с их счетов банком «Замоскворецкий».

Спортсмены хранили деньги в этом банке с 2013 года, в 2014 году они обнаружили пропажу крупных сумм. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 27 июня 2014 года, передает ТАСС.

В Мосгорсуд было подано «административное исковое заявление о присуждении футболистам компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок», сообщил представитель спортсменов адвокат Юлия Потапова.

Они попросили взыскать с Минфина «компенсацию в размере 10% от суммы причиненного вреда (350 млн рублей)».

Отмечается, что «исключительно из-за волокиты и невыполнения служебных обязанностей ведущими дело следователями МВД и отсутствия контроля со стороны их руководителей стало невозможно или крайне затруднительно окончание предварительного следствия, направление дела в суд и возмещение потерпевшим причиненного материального вреда».

Соответчиком по иску выступает МВД.

Из искового заявления следует, что ущерб Алдонину в рамках уголовного дела составляет 48 млн рублей, Сычеву – более 100 млн рублей, Каряке – более 60 млн рублей, Кириченко – 25 млн рублей, Хохлову – около 1 млн долларов и Никифорову – 300 тысяч долларов (по курсу 2013 года).

Судебное заседание по иску назначили на 26 ноября.

Обвиняемый по делу – бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. В течение нескольких лет он был в розыске как организатор хищения около 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка.

Его задержали в Москве в конце августа и арестовали по решению суда. Бударину предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, Бударин с соучастниками организовал похищение денег со счетов потерпевших для выдачи фиктивных займов физическим лицам по подложным документам.

Вместе с футболистами потерпевшим признан экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман – у него похищено более 25 млн долларов, и его дело, а также дела спортсменов объединены в одно производство.