Стало известно о приближении к Земле огромного астероида

«Потенциально опасный» астероид, превосходящий по размерам великую пирамиду Хеопса, приблизится к Земле в конце августа, сообщили в NASA.

160-метровый астероид 2019 OU1 на 20 метров больше, чем пирамида Хеопса, передает РИА «Новости». 28 августа он будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, и разминется с нашей планетой на расстоянии около одного миллиона километров.

В июне ученые обновили данные о рисках столкновения астероида с Землей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, кто в России отвечает за предупреждение о метеоритной угрозе.

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