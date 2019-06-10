Ученые обновили данные о рисках столкновения астероида с Землей

Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, которые представляют потенциальную опасность для Земли.

Согласно данным специалистов ЕКА, наиболее близким по дате инцидентом может стать гипотетическое столкновение с Землей астероида 2006QV89. Из оценки ученых следует, что это может случиться 9 сентября 2019 года, пишет РИА «Новости».

При этом отмечается, что вероятность столкновения Земли с данным астероидом – один шанс из 7 тысяч. В настоящее время 2006QV89 находится на расстоянии около 6,7 млн километров от нашей планеты.

Размер астероида составляет 109 метров в длину и 48,5 в ширину, что примерно сопоставимо с размером футбольного поля. Небесное тело уже неоднократно пролетало мимо Земли: в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2032 году.

Самым опасным в списке потенциальных угроз является астероид 2010RF12. Вероятность столкновения с ним – один шанс из 16. По предварительным расчетам, опасное сближение с астероидом случится в 2095 году.

Ранее британское маркетинговое агентство Blueclaw проанализировало данные из 50 источников и опубликовало список самых главных угроз, которые могут привести к гибели человечества. Одной из главных четырех угроз является падение на Землю астероида.

Напомним, в феврале специалисты ЕКА назвали пятый по опасности для нашей планеты астероид – 2018XB4. Вероятность его столкновения с Землей увеличилась.