Кто в России отвечает за предупреждение о метеоритной угрозе?

В Хабаровском крае упал метеорит, снеся вершину сопки, разрушив скалу и засыпав местную реку Бурея, рассказал глава Верхнебуринского района Алексей Маслов. Достоверных подтверждений этой истории пока нет. А существует ли в России система объективного отслеживания прилета космических «гостей»?

Изучением такого рода космических тел занимается целая наука – метеорная астрономия или метеоритика. Существует комитет по метеоритам при Российской академии наук. Но ученым приходится иметь дело только с упавшими объектами. А упал метеорит или нет, в России могут подтвердить только свидетели или же сейсмологи. Которые, кстати, падения метеорита в Хабаровском крае не зафиксировали.

Отслеживает метеориты и американское НАСА, которое в данном случае полагается на NORAD, объединенную систему аэрокосмической обороны США и Канады. Но метеориты, падающие за пределы Северной Америки, ее не очень интересуют.

В России этой проблемой озаботились в феврале 2013 года после, можно сказать, внезапного падения знаменитого челябинского метеорита.

С тех пор в России разрабатывается автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций (АСПОС) в околоземном пространстве, которая, согласно Федеральной космической программе, должна окончательно вступить в действие в 2025 году.

Разумеется, только ради отслеживания падения метеоритов (что случается достаточно редко) такая сложная система создаваться не может. Ее основная задача – следить и прогнозировать случаи, когда космические аппараты сближаются с различными объектами, прежде всего, с космическим мусором.

Если падения метеоритов обычно случаются не чаще, чем раз в пять лет, то только Международная космическая станция (МКС) опасно приближается к космическим отходам не менее шести раз ежемесячно.

В идеале с помощью АСПОС можно будет отследить метеориты за достаточный срок до падения, с тем, чтобы к нему можно было подготовиться. Система, в принципе позволяющая отследить объекты, передвигающиеся со скоростью 30-40 км в секунду (это скорость метеорита) в России на сегодняшний день всего одна. Она работает с 2016 года в Алтайском оптико-лазерном центре имени Г.С. Титова, находящемся в селе Саввушка, Змеиногорского района Алтайского края.

Дальний Восток в сферу ее контроля не входит. Там предполагается построить такую же систему. Две других будут в Калининграде и Крыму. Однако специфика систем контроля космического пространства в том, что они предназначены преимущественно для отслеживания искусственных спутников Земли и входят в состав Воздушно-космических войск России.

Напротив, АСПОС – это система Роскосмоса, которая, хоть и тесно взаимодействует с министерством обороны, не подчинена оборонным нуждам. Сейчас функционируют лишь ее базовые комплексы. В частности, есть Главный информационно-аналитический центр. Создаются и пункты оптического контроля за околоземным пространством. С помощью АСПОС уже решаются задачи по уклонению МКС от космического мусора. Однако точно предсказывать место и время падения метеоритов и, тем более, предотвращать эти падения системе пока не по зубам. При этом необходимо заметить, что отслеживание полета метеорита, непосредственно приближающегося к поверхности планеты – это лишь часть работы по раннему предупреждению столкновения с небесным телом.

Например, необходим каталог метеоритов, находящихся в нескольких световых годах от Земли, с тем, чтобы можно было вычислять траекторииих полета. На сегодняшний день подобные каталоги очень неполны. Характерно, что ни в одном из них метеорита, упавшего в 2013 году под Челябинском не оказалось. Этот космический объект был слишком маленьким, чтобы его заметили и отследили.

С созданием АСПОС и появления систем контроля космического пространства падения метеоритов, как предполагается, не будут больше такими неожиданными.