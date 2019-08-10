Шнуров высмеял участников митинга-концерта в Москве

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное прошедшему митингу оппозиции в Москве, на котором выступали рэпер Face, «Кровосток», IC3PEAK.

Основной темой стиха, который он опубликовал в Instagram, стало участие в митинге музыкантов и певцов.

«Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи. В то же время, посмотри, на Метле, да за деньжищи, было больше раза в три», – заявляет Шнуров в стихотворении, обвиняя участников митинга в желании бесплатно попасть на концерт артистов.

Шнуров утверждает, чтобы на митинге собралось более ста тыс. участников, нужно было звать группу Rammstein. При этом музыкант уверен, если бы музыканты могли брать деньги за свое выступление, они хорошо бы хорошо заработали на митинге оппозиции.

В субботу на пике проведения митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек. В рамках митинга-концерта выступили рэпер Face, группы Кровосток и ICEPEAK. При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.