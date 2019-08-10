На согласованный митинг-концерт в Москве собрались около 15 тыс. человек

Около 15 тыс. человек принимают участие в согласованном с властями митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова в столице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по г. Москве.

По состоянию на 15.00 мск, на территорию митинга-концерта «За свободу и справедливость» прошли около 15 тыс. участников, сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в настоящее время начался отток митингующих.

Ранее аккаунт #БелыйСчетчик соообщал, что на 14.00 мск в митинге участвовали 7,2 тыс. человек. Также стало известно, что субботние акции оппозиции в России провалились.

Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный с властями города митинг-концерт оппозиции.

При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.

Блогер Юрий Дудь заявлял, что собирается принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве, отметив, что «будет круто», если на него соберутся 100 тыс. человек.