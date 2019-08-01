Депутат рижской думы назвал победу СССР над нацистской Германией «несчастьем»

Глава фракции партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил, что победа СССР над нацистской Германией была несчастьем для Латвии.

«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа» (СССР над нацистской Германией. – прим. ВЗГЛЯД), какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», – заявил Лоцис, сообщает РИА «Новости».

Партия «Все – Латвии» входит в состав правительства страны и разделяет националистические взгляды. Как заявляет Лоцис, оккупация Латвии СССР длилась с 1940 по 1991 год, правительство страны придерживается аналогичного мнения.

Россия в корне не согласна с такой позицией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страны Балтии никогда не были оккупированы СССР. МИД РФ уточняет, что присоединение Прибалтики к Советскому Союзу происходило в соответствии с нормами международного права того времени.

В марте в Латвии вновь призвали снести памятник Освободителям, монумент в честь советских воинов в Риге ранее неоднократно предлагалось демонтировать.