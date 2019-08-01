Опубликовано видео нападения ростовского ОМОНа на фанатов «Спартака»

В Сети появилось видео, на котором виден момент нападения сотрудников ОМОНа в Ростове-на-Дону на фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении.

На кадрах, которые публикует в своем Instagram комментатор Василий Уткин, видно, что сотрудники правоохранительных органов атакуют толпу фанатов сзади, после чего силой оттесняют их.

Инцидент произошел после окончания игры «Ростов» – «Спартак», которая завершилась со счетом 2:2. Утверждалось, что фанатов долгое время не выпускали со стадиона, из-за чего болельщики начали возмущаться. После этого ОМОН силой оттеснил фанатов от выхода, применялись дубинки.

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру после инцидента.