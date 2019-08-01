Опубликовано видео нападения ростовского ОМОНа на фанатов «Спартака»

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35. Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Личным автомобилем

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          • Каршерингом

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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

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            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
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              Опубликовано видео нападения ростовского ОМОНа на фанатов «Спартака»

              1 августа 2019, 21:31

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Сети появилось видео, на котором виден момент нападения сотрудников ОМОНа в Ростове-на-Дону на фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении.

              На кадрах, которые публикует в своем Instagram комментатор Василий Уткин, видно, что сотрудники правоохранительных органов атакуют толпу фанатов сзади, после чего силой оттесняют их.

              Инцидент произошел после окончания игры «Ростов» – «Спартак», которая завершилась со счетом 2:2. Утверждалось, что фанатов долгое время не выпускали со стадиона, из-за чего болельщики начали возмущаться. После этого ОМОН силой оттеснил фанатов от выхода, применялись дубинки.

              «Спартак» обратился в Генпрокуратуру после инцидента.


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