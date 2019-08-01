На YouTube обнаружен новый вид мошенничества

Новый способ мошенничества при помощи платной рекламы на YouTube был выявлен специалистами из «Лаборатории Касперского». При этом жертвами злоумышленников в основном становились пользователи из России и стран СНГ.

«Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты», - сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Интерфакс».

Специалисты сумели с начала года ликвидировать более 17 млн переходов на фишинговые сайты, сулящие большие выигрыши. В «Лаборатории Касперского» посоветовали пользователям использовать защиту, распознающую и блокирующую фишинговые угрозы.

«Подобный опросный фишинг, то есть когда жертве обещают вознаграждение за прохождение опроса, отнюдь не новое явление. Однако в этом случае крайне необычен метод его распространения - через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем», - рассказал контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

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