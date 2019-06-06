В Роскачестве назвали самые легкие для взлома пароли

Замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал о самых легких для взлома паролях и дал советы по созданию надежных.

В частности, Лоевский рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию, то есть сделать привязку к номеру телефона для защиты учетной записи. «В этом случае, даже имея пароль жертвы, злоумышленник не сможет войти в аккаунт без доступа к мобильному телефону», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам экспертов, что пароль следует поменять, если он короче восьми символов, состоит только из букв или цифр, содержит личную информацию, например – дату рождения или собственное имя или родственника, состоит из простых слов или распространенного набора символов, дублирует название сервиса, пишет «Экономика сегодня».

Надежный пароль должен содержать заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов, например – вопросительного или восклицательного знаков. Его можно сгенерировать с помощью специальной программы или же применить метод, рекомендованный Роскачеством, который поможет его запомнить. Надо лишь вспомнить слова любимой песни и записать первые буквы припева: достаточно заменить буквы ударных слов на заглавные и добавить несколько цифр. Аналогично можно использовать стихи и цитаты.

В Роскачестве также советуют использовать разные пароли для разных аккаунтов, чтобы у злоумышленников не было соблазна взломать все страницы сразу. Кроме того, пароль следует менять хотя бы раз в полгода.

Продолжая темя деятельности в Сети, эксперты Роскачества рассказали о том, как не стать жертвой мошенников при покупке тура онлайн.

Президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов заострил внимание путешественников на том, что «недобросовестные турагенты» чаще всего встречаются на онлайн-просторах. Это объясняется просто: не нужно арендовать офис и нанимать персонал. Свои «услуги» они двигают через интернет, где принимают и оплату. Вернуть деньги после таких сделок обманутым потребителям очень непросто.

Подозрения должны вызвать: отсутствие своего сайта у агентства, мобильный номер телефона и адрес почты, заканчивающийся бесплатным доменом (@mail.ru, @yandex.ru и др.), а также время открытия – новички начинают работать с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков.

Обязательно следует проверить документы агентства и туроператора, воспользовавшись реестром ассоциации «Турпомощь», общероссийским генеральным реестром и базой единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Насторожить также должен договор, состоящий из одного листочка, хотя на самом деле описание всех основных условий и нюансов занимает около двенадцати страниц. Факт оплаты должен подтверждать напечатанный кассовый чек, а не ордер, написанный от руки.