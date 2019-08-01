Алексиевич прокомментировала свой каминг-аут

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила, что не собирается обсуждать свою личную жизнь и подтверждать информацию о ее бисексуальности.

«Мне плевать, как трактуют мои слова, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или еще что-нибудь, я уже устала от этого. Мне все равно. Возражать против таких публикаций не собираюсь», – передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Алексиевич в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza призналась, что любила в своей жизни и мужчин, и женщин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя газете ВЗГЛЯД эти ее слова, заявил, что яростная русофобия писательницы наверняка вызвана расстройством сексуального поведения.