Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут

Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призналась, что в жизни любила и мужчин, и женщин.

Писательница рассказала, что сейчас пишет книгу о любви, которую сначала хотела составить из 50 женских рассказов и 50 мужских. Но через три года поняла, что мужские рассказы получатся поверхностными и банальными. Это не будет литература «высокого класса», поэтому она решила написать только историю о любви женщин, передают «Вести» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

«Любовь – это любовь. Важно, что чудо случилось, а с кем – это уже менее существенно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», – сказала Алексиевич.

Также Алексиевич отметила, что совсем не умеет отдыхать. И в будущем ей бы хотелось научиться жить, поскольку до сих пор этого не умеет.

По ее словам, она получила уникальную возможность налаживать контакты после того, как получила Нобелевскую премию.

Ранее у Алексиевич возникли проблемы из-за украинских националистов. В Одессе должен был состояться вечер с ее участием, однако его отменили из-за угроз в адрес организаторов со стороны националистов