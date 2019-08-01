Милонов увидел связь между русофобией и гомосексуальностью Алексиевич

Яростная русофобия писательницы Светланы Алексиевич наверняка вызвана расстройством сексуального поведения, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее белорусская писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza призналась, что любила в своей жизни и мужчин, и женщин.

«Это ответ на вопрос о том, откуда плесень в голове Алексиевич. Беда не приходит одна. Ментальное безумие, замешанное на совершенно националистическом понимании мира и русофобии, ее продажность – это следствие не глубокой психиатрической девиации, а продолжение ее психического заболевания, расстройства сексуального поведения», – считает Милонов.

Депутат заявил, что теперь ему окончательно ясно, почему писательница так относится к России. «Теперь все встало на свои места. Потому что быть такой оголтелой русофобкой можно только имея каких-то тараканов в голове, вот они и проявились», – добавил Милонов.

Сама Алексиевич, на просьбу корреспондента газеты ВЗГЛЯД пояснить слова о любви к женщинам, заявила, что «не собирается обсуждать свою личную жизнь».

В августе прошлого года у писательницы возникли проблемы из-за украинских националистов. В Одессе должен был состояться вечер с ее участием, однако его отменили из-за угроз в адрес организаторов.

Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе в 2015 году – «за полифонические произведения о страданиях и трудностях нашего времени».