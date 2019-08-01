Синоптики предупредили об аномальных холодах

В ряде российских регионов начало августа будет аномально холодным, заявил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Он сообщил «Российской газете», что температура воздуха в начале месяца будет ниже нормы в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа.

Как ожидают синоптики, позже температура вернется к средним многолетним значениям.

Близкой к норме будет температура на юге европейской территории России.

Кроме того, отмечают синоптики, в августе ожидается малое количество осадков.

Вместе с тем, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Забайкальском крае, Бурятии и Приморье будет теплее обычного, отметил Тищенко.

В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края температура ожидается около нормы – временами воздух будет прогреваться до 32 градусов.

Напомним, последний день июля в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.