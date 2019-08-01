Синоптики предупредили об аномальных холодах

Взгляд
1 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
Разделы

«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
Перейти а раздел…

Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
Перейти а раздел…

Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
Перейти а раздел…

США мешают Израилю конкурировать с С-400

Израиль с помощью США создал неплохую, но крайне дорогую систему ПРОФото: Nir Elias/Reuters
Израиль вошел в очень узкий клуб стран, обладающих технологией заатмосферного перехвата баллистических целей – то есть умеющих сбивать ракеты еще в космосе. Парадокс в том, что те самые партнеры, за счет которых израильский ВПК смог добиться этого впечатляющего достижения, мешают Тель-Авиву конкурировать с С-400 на мировом рынке. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько, прежде всего, англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...

Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    США отказали Украине в поддержке

    Сочи атакован гигантскими американскими тараканами

    Китай мечтает забрать у России Сахалин

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина силы пожаров в Сибири и Дальнем Востоке
              Назван срок ликвидации пожаров в СибириСША решили не вводить «иранские» санкции против РоссииЮрист Трампа назвал Кличко «светом в темноте»Россия оспорит претензии Нафтогаза на 5,2 млрд долларов
              Минобороны рассекретило данные о зверствах литовских карателейПорошенко попросил США о помощи с уголовными деламиНа улицы украинских городов вывели НацгвардиюУкраинские спецпошлины на товары из России вступили в силу
              Малайзия осудила попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в ДонбассеВодонаева пожаловалась на возвращение из США в «российскую действительность»МВД предложило льготы для желающих получить российское гражданство украинцевПри крушении истребителя ВМС США в Долине Смерти пострадали семь человек

              Главная тема


              Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

              россия – сша


              Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами в Сибири

              расистские взгляды


              Рейган называл представителей Африки в ООН обезьянами

              нежность металлистов


              Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве

              Видео

              территориальные претензии


              Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

              военно-морской флот


              Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

              нелегальный бизнес


              Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках

              экспорт новой агрокультуры


              В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

              природа феномена


              Почему в России так любят заборы?

              Друзья на час


              Геворг Мирзаян: Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

              Звонок Трампа


              Глеб Простаков: Владимир Зеленский сел на шпагат

              Несостоявшаяся война


              Владимир Добрынин: Как страховые компании задушат британское пиратство

              на ваш взгляд


              Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?

              Синоптики предупредили об аномальных холодах

              1 августа 2019, 09:45

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              В ряде российских регионов начало августа будет аномально холодным, заявил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

              Он сообщил «Российской газете», что температура воздуха в начале месяца будет ниже нормы в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа.

              Как ожидают синоптики, позже температура вернется к средним многолетним значениям.

              Близкой к норме будет температура на юге европейской территории России.

              Кроме того, отмечают синоптики, в августе ожидается малое количество осадков.

              Вместе с тем, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Забайкальском крае, Бурятии и Приморье будет теплее обычного, отметил Тищенко.

              В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края температура ожидается около нормы – временами воздух будет прогреваться до 32 градусов.

              Напомним, последний день июля в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............