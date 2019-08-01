Режиссер Богомолов: Звать людей на несогласованные акции – опасная игра

Режиссер Константин Богомолов высказался о попытках оппозиции называть несогласованные акции в Москве «прогулками».

Богомолов сообщил в Instagram, что протестные акции видел «сильно издалека». Говоря о причинах акций, режиссер заявил, что кандидаты должны «бороться за свои права», если считают, что «совершается несправедливость». Однако недопустимо «вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!».

«Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки», – заявил он.

«В итоге одним – пококетничать, другим – побороться за власть, третьим – искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек – из тех, у кого родители без знакомств – присядут», не получив защиты.

Режиссер считает, что «звать людей на несогласованные акции – опасная игра». Богомолов призвал «не прикрываться шутками о прогулках». По его мнению, необходимо донести до всех, «особенно детей», что «ценой этого может стать поломанная судьба».

«И тогда уж, если хотят платить эту цену – пусть. Дело каждого», – заявил он.

Богомолов признался, что ему «в равной степени» не нравятся закон о митингах и попытки назвать «прогулками» призывы «идти туда, где получат сроки».

«И там и там – голова в песок», – считает режиссер.