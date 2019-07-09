Названа доля грузинских вин в структуре импорта в Россию

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) оценила долю грузинских вин в структуре импорта продукции в России более чем в 10%.

«Импорт вин в Россию по итогам прошлого года превысил 587 тыс. тонн, из них на долю Грузии пришлось более 64 тыс. тонн», – сказал официальный представитель Руспродсоюза ТАСС.

Он сообщил, что на первом месте в структуре импорта товаров по странам из группы «вина виноградные, натуральные» находится Италия, на втором – Франция. Грузия занимает четвертое место.

В ассоциации отметили, что ограничение грузинского импорта сильного влияния на отечественный рынок не окажет.

В Руспродсоюзе считают, что можно заменить грузинское вино российскими винами, качество которых, судя по Винному гиду Роскачества, ежегодно улучшается. Также можно рассмотреть вино из Абхазии, Молдавии, Италии, Франции и Испании.

9 июля Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию. В Тбилиси тогда отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

А 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.