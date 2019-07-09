Кудрин предупредил о рисках роста объемов потребительского кредитования

Продолжение роста объемов потребительского кредитования на 20% в 2020 году может привести экономику России к критической черте, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин заявил, выступая в Госдуме, что «критическая черта еще не перейдена, но ситуация требует постоянного анализа», и «если у нас еще в этом и следующем году потребительское кредитование будет расти по 20%, то тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте», передает ТАСС.

Он также отметил, что спор между Минэкономразвития и Банком России может инициировать дополнительный анализ ситуации.

«Мы пока не можем сказать, это однозначно плохо или мы уже надули пузырь, пока, я думаю, что пузыря еще нет», – добавил глава Счетной палаты.

Ранее Минфин заявил о переходе долговой нагрузки россиян за критический уровень.