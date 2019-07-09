В ДНР объяснили скрытый смысл идей Зеленского по Донбассу

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянами второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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В Оренбуржье лишили выбора тех, кто нагло травит людей

Фото: Юрий Васильев
Газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций о тех, кого несколько месяцев назад назначили исполнять обязанности глав регионов. Спецкор ВЗГЛЯДа побывал с и.о. губернатора Оренбургской области в экологически неблагополучном Переволоцком районе и увидел, как и почему эта поездка неожиданно превратилась в экстремальное испытание для управленческих навыков Дениса Паслера. Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...

Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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    Честный Взгляд: Грузия себя обматерила

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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            В ДНР объяснили скрытый смысл идей Зеленского по Донбассу

            9 июля 2019, 12:07

            Текст: Евгения Шестак

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            Киевские власти пытаются избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу Вашингтон и Лондон, заявила полпред Донецкой народной республики, руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова.

            «Вместо того чтобы приступить наконец-то к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей», – цитирует Никонорову ДАН.

            В качестве примера она привела попытку Киева привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании.

            «Киев пытается всеми возможными способами выскочить из нормандского формата и избежать выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны и, более того, одобрены Советом Безопасности ООН», – заявила она.

            Никонорова порекомендовала украинскому лидеру «осознать тот факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется».

            Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Минск, причем Зеленский требует, чтобы они шли с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии. Среди заявленных украинским лидером тем - принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

            В Кремле ответили, что Россия обязательно изучит предложение Зеленского, однако пока не готова дать ответ на приглашение.

            Депутат Верховной рады Евгений Мураев сказал газете ВЗГЛЯД, что Дональд Трамп не поедет в Минск на переговоры по Украине. 


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