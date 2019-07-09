В ДНР объяснили скрытый смысл идей Зеленского по Донбассу

Киевские власти пытаются избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу Вашингтон и Лондон, заявила полпред Донецкой народной республики, руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Вместо того чтобы приступить наконец-то к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей», – цитирует Никонорову ДАН.

В качестве примера она привела попытку Киева привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании.

«Киев пытается всеми возможными способами выскочить из нормандского формата и избежать выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны и, более того, одобрены Советом Безопасности ООН», – заявила она.

Никонорова порекомендовала украинскому лидеру «осознать тот факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Минск, причем Зеленский требует, чтобы они шли с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии. Среди заявленных украинским лидером тем - принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

В Кремле ответили, что Россия обязательно изучит предложение Зеленского, однако пока не готова дать ответ на приглашение.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев сказал газете ВЗГЛЯД, что Дональд Трамп не поедет в Минск на переговоры по Украине.