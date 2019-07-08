Депутат Рады: Дональд Трамп не поедет в Минск на переговоры по Украине

«Зеленскому надо хотя бы назначить своего нового посла в Москве и принять посла России у себя в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Евгений Мураев, комментируя призыв президента Украины провести саммит с участием лидеров России и стран Запада.

Депутат верховной рады считает, что президент Украины слишком спешит и сначала ему надо назначить нового посла Украины в Москве и принять посла России у себя в Киеве, начав тем самым обычный дипломатический процесс на постоянной основе.

Мураева тревожит, что санкционная война двух стран пока только усиливается. «Наши отношения и так заходят в тупик все больше и больше. В том числе, и в санкционной войне. И поэтому надо лишь в самую последнюю очередь следует расширять количество сторон на переговорах, привлекая новые страны. Украинскую власть вообще можно не привлекать к переговорам с Россией, поскольку она управляема, а вот представительство США необходимо, – сказал член украинского парламента.

«Давайте откровенно: США причастны к разжиганию конфликта на Украине. Они бенефициары всего того, что происходит. Через управляемую власть, после Майдана, они инспирировали конфликт на Юго-Востоке», – добавил Мураев.

По его мнению, инициатива Зеленского лишь замедлит мирный процесс, ведь очевидно, что Дональд Трамп в Минск в обозримом будущем не поедет.

«Руководителю колонии усадить за стол лидера метрополии невозможно. Участие в переговорах США не подтвердят, это однозначно, но, таким образом, затормозится и продвижение минского формата», – отметил собеседник.

«Я бы лучше инициировал встречу в минском формате. Но, насколько я понимаю, пока не будет подтверждения, что украинская сторона двигается по пути принятия законов или хотя бы к дискуссии о начале подготовки законов, которые предписывает минский формат, то и существенного изменения ситуации не будет тоже, – резюмировал Евгений Мураев. – Понятно, началось разведение войск. Но опять-таки только на узком участке, в Луганской области, а этого недостаточно. Ведь на линии соприкосновения в Донецкой области война продолжается».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Минск, причем Зеленский требует, чтобы они шли с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии. Среди заявленных украинским лидером тем - принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ отметил, что «это новая инициатива». «Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», – сказал Песков.