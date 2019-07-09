«Нафтогаз» испугался нового иска Газпрома в стокгольмском арбитраже

Одним из серьезных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты «Нафтогаза» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с Газпромом. Новое арбитражное разбирательство касается дела, инициированного российской компанией 20 апреля 2018 года.

14 июня Газпром передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, пишут «Ведомости».

Сообщается, что в любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить Газпрому около 2,1 млрд долларов и отказаться от собственных претензий на 11,58 млрд долларов.

Так, Газпром требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009 года по 31 декабря 2017 года и пересмотреть его в меньшую сторону на период с 1 января 2018 года и до окончания контракта.

«Нафтогаз» опасается, что взаимозачет между иском Газпрома в арбитраже по продаже газа и иском украинской компании в арбитраже по транзиту газа утратит силу, не отменив при этом претензии российской стороны в размере 2,1 млрд долларов.

В качестве альтернативы требованию объемов транзита на период 2018-2019 годов Газпром настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года.

Напомним, в 2020 году закончится десятилетний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия же говорила о готовности заключить новый контракт.

В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным» – по мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине.