Политолог: Зеленского могут привлечь к ответственности за русский язык

«Это элемент внутренней и внешней политики. Сейчас идут выборы и ключевой электорат Зеленского – это русскоязычные жители юга и востока Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в стране нет проблем с русским языком.

«Он борется за этот электорат и с помощью разговоров о языке, и с помощью работы по отведению сил в Донбассе. С другой стороны, он пытается максимально позиционировать себя и Украину как сторону конфликта, которая готова выполнять Минские соглашения и идти на компромиссы. А то, что договоренности не реализуются – это якобы проблема не Украины, а России и других участников процесса», – отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Однако слова Зеленского о том, что он президент и может говорить на том языке, на котором пожелает – не совсем верны.

«По новому закону о госязыке президент не имеет права выступать на русском языке. Его за это должны привлечь к ответственности. В публичных сферах он должен использовать только украинский язык. Он может использовать русский лишь в частных беседах», – пояснил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с русским языком в повседневной жизни, а все дело в «информационной войне».

«Я вот президент и я говорю с вами как хочу», – сказал глава государства уже на русском. Он также добавил, что в будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинизацию необходимо провести достаточно мягко, «воюя» за язык качеством, а не притеснениями.

При этом Стефанчук назвал слова главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что русский язык мог бы стать региональным в Донбассе, личной позицией политика, а не позицией администрации Зеленского.

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