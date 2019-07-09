Форум «Таврида» стал центром притяжения современного искусства

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала девятая смена «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим», в которой примут участие более 400 деятелей искусства.

Смена стартовала в понедельник, 8 июля. В ней примут участие кураторы и продюсеры художественных событий, современные художники и скульпторы, теоретики и арт-критики, реставраторы в возрасте от 18 до 35 лет, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Эксперт форума Елена Ковылина зачитала участникам обращение президента России Владимира Путина: «За прошедшее время ваш форум обрел замечательные традиции, зарекомендовал себя востребованной площадкой для общения активной, целеустремленной, творческой молодежи. Его богатая и насыщенная программа позволяет юношам и девушкам выбрать интересующую их образовательную тему, принять участие в разнообразных и неизменно содержательных мероприятия, встретить с известными политиками, представителями деловых, экспертных кругов, деятелями науками, культуры и искусства. И потому важно, что в нынешнем году количество смен в «Тавриде» – выросло. А в ближайшем будущем форум будет функционировать на постоянной основе, объединять вокруг своих задач и целей еще больше ребят из разных регионов страны».

Ковылина добавила от себя в напутствие участникам форума, что «сегодня в искусстве время осознанного действия», и «художник обязан продумывать полный цикл предпринимаемого действия от замысла до внешних последствий»

Один из участников София Тимофеева из Волгоградской области поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, что попала на Тавриду. Несмотря на то, что я здесь всего один день, я уже познакомилась с талантливыми ребятами и осознаю себя, как часть творческого коллектива. Надеюсь, что эксперты форума помогут доработать мой проект и организовать серию скетч экскурсий в Волгограде».

В ближайшие дни участников ожидает образовательная программа, сессии личностного роста и мастер–классы от ведущих экспертов форума.

Образовательная программа будет строиться на работе восьми школ: «Кураторство и продюсирование творческих проектов», «Теория и арт–критика», «Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Фотошкола Таврида», «Стрит–арт. 6 кейсов», «Современная реставрация». Итогом работы каждой школы станет творческий перформанс.

Активные деятели искусства смогут получить грантовую поддержку на реализацию своих творческих инициатив.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).