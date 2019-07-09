Названы страны с небезопасными банкоматами

Сбербанк посоветовал россиянам при посещении США, Великобритании, Канады, Индии и Индонезии быть осторожнее при использовании банкоматов, так как в этих странах высок риск стать жертвой мошенничества.

Сбербанк рекомендует во всех путешествиях, «независимо от страны пребывания», соблюдать «простые правила кибербезопасности: держать карту в надежном месте; не хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения», передает РИА «Новости».

Также есть отдельный совет, актуальный для посещения Индонезии, Индии, Великобритании, США или Канады – туристы в этих странах рискуют «стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии».

В банке также указали, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, однако увеличивается число случаев утраты самих банковских карт. При этом чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт там фиксируется.

Несмотря на это, Сбербанк советует своим клиентам брать в путешествия банковские карты: «Банковская карта – надежный партнер в зарубежных поездках. При оплате или снятии наличных конверсия произойдет автоматически. В случае утери карты клиент не останется без денег – карту можно оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экстренной выдачи наличных».

Ранее стало известно, что в России появился новый способ мошенничества с помощью банкоматов.