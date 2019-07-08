Кремль оценил идею проведения телемоста с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения телемоста между Москвой и Киевом заслуживает высокой оценки.

«Вы знаете, это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей сточки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо, и опосредованно продолжается. И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, только заслуживает высокой оценки», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» было объявлено, что телемост с украинским телеканалом пройдет в течение двух часов, с 18.00 до 20.00, 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил планы телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост «Нам надо поговорить» 12 июля.

Напомним, ранее в понедельник СБУ предложила наказывать каналы за телемост с Москвой.

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