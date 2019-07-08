СБУ предложила наказывать каналы за телемост с Москвой

Служба безопасности Украины предлагает вынести на заседание Совета нацбезопасности и обороны вопрос о санкциях в отношении телеканалов «112.Украина» и NewsOne из-за телемоста с Россией.

«Инициировать перед президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины, на котором... принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112. Украина» и NewsOne», – передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

Сообщается также, что созвать СНБО от президента Украины Владимира Зеленского потребовал и.о. главы СБУ Иван Баканов.

«СБУ направило руководителям медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», «Ньюсван» и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО», – передает ТАСС сообщение пресс-службы СБУ.

Там уточнили, что предлагается ввести персональные специальные экономические и другие санкции в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и «Ньюсван». Соответствующее решение должно быть закреплено указом Зеленского.

Ранее в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» было объявлено, что телемост с украинским телеканалом пройдет в течение двух часов, с 18.00 до 20.00, 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины.

Напомним, ранее в понедельник Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил планы телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост «Нам надо поговорить» 12 июля.

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