В Китае оценили заявления Киева об освоении Арктики

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэн Хунган сообщил, что заявления Украины о желании участвовать в освоении Арктики является попыткой повысить международный статус страны, однако без сотрудничества с Россией стать «арктическим игроком» у Киева вряд ли получится.

«На мой взгляд, заявление Украины о желании участвовать в освоении Арктики в большей степени политическое, оно преимущественно исходит из того, что Киев продумывает пути повышения своего международного статуса и увеличения присутствия в арктическом регионе. Однако, исходя из политической и экономической ситуации на Украине, у страны в настоящий момент нет возможностей для того, чтобы действительно участвовать в освоении Арктики», – передает РИА «Новости» слова Хунгана.

По его словам, связано это с внутриполитическим кризисом и нездоровыми отношениями с Россией, что делает невозможным сотрудничество Киева со странами-членами Арктического совета.

Помимо этого, финансовый кризис на Украине делает невозможным инвестирование страны в арктические проекты. При этом эксперт отмечает, что почти 10% внутренних инвестиций России приходится на Арктику.

«Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией», – сказал аналитик.

Хунган отметил, что Украине нечего предложить арктическим странам даже в научном плане.

«Во времена Советского Союза многие украинские ученые участвовали в изучении и исследованиях Арктики, накопили много опыта и данных. В настоящий же момент средства технического исследования и спутниковое оборудование для навигации, имеющиеся в распоряжении арктических стран, заменены на новейшие, и поэтому ряд украинских технологий в этой области можно считать уже устаревшими», – подчеркнул эксперт.

Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген заявил, что Украина «может стать арктическим игроком».

Напомним, в пятницу в России высмеяли мечты Украины об Арктике.

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