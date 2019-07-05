Украина захотела осваивать Арктику

Украина может стать арктическим игроком, с таким заявлением выступил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген.

«Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету High North News.

Яцюк заявил, что одна из целей его поездки заключалась в подтверждении намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.

Ранее бывший посол Украины в Вашингтоне Юрий Щербак заявлял, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в Арктике.