Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел под Луганском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5, сообщили в пресс-службе миссии.

«5 июля, находясь на южной окраине населенного пункта Золотое-5, примерно в 600 м к востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое (под контролем ВС Украины), члены патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в одном километре к северо-западу. Они также слышали свист, по оценке, от пуль, пролетавших на высоте ориентировочно пяти метров над ними, а также звук рикошета пуль от твердой поверхности на расстоянии 5–10 метрах к югу», – передает РИА «Новости» сообщение СММ ОБСЕ.

Патруль миссии немедленно покинул район обстрела.

4 июля патруль СММ ОБСЕ также сообщал о том, что попал под обстрел возле позиций ЛНР.

Напомним, ранее был произведен развод сил и сторон в Станице Луганской.

У Золотого находится еще один участок предполагаемого разведения сил и сторон.