Землетрясение в США превратило бьюти-блогера в Джокера

Опубликована видеозапись, на которой бьюти-блогер из Калифорнии рассказывает о губной помаде, когда происходит землетрясение магнитудой 7,1.

Многие в комментариях к ролику выразили сомнения в подлинности видео.

Некоторые комментаторы, глядя на неудавшийся макияж, вспомнили суперзлодея из комиксов Джокера.

Кроме того, мощное землетрясение, произошедшее в Калифорнии, застало ведущих американского телеканала CBS на рабочем месте, передает «Звезда».

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 3.19 UTC (6.19 мск) на юге Калифорнии. В результате около 200 тыс. жителей остались без электричества, несколько человек пострадали, передает РИА «Новости».

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. В четверг землетрясение произошло в 195 км к северу от Лос-Анджелеса. После подземных толчков в городе Риджкрест начались пожары. После землетрясения на юге штата был объявлен режим ЧС.