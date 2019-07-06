Партия нефти из США впервые в истории прибыла на Украину

В Одесском порту выгружается первая в истории Украины партия нефти из США, сообщает пресс-служба администрации порта.

«К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина - 237 метра, флаг Гонконга), который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», – сообщила пресс-служба.

Отмечается, что откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

Сырье планируется отправить на завод по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг».

«Обработка танкера проводится в строгом соответствии с утвержденными технологических схем и с соблюдением всех требований технологической, пожарной и экологической безопасности», - подчеркнули в порту.

Также пресс-служба отметила, что вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе 2019 года.