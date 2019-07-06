Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Решение принято большинством голосов, передает ТАСС.

Поправка предложена членами делегаций США, Литвы, Канады, а также двумя парламентариями из Турции и Северной Македонии. Ее главным автором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Глава государства заверил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, но должна гарантировать собственную безопасность.

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