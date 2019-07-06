Музыку группы «Ленинград» назвали причиной импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил музыкальную группу «Ленинград» в «распространении импотенции» и демонстрации «сатанинских ритуалов».

На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что концерт группы является «сатанистским шабашем. По его мнению, выступление группы на «Екатеринбург Арене», напротив Екатеринбургской епархии РПЦ, является поводом для разжигания межрелигиозной розни.

Он заявил, что бранные слова, которые часто звучат в песнях «Ленинграда», якобы лишают мужчин возможности производить потомство.

«Мужчины вынуждены после этого покупать в аптеках известные стимуляторы, производители коих и финансируют всю данную деятельность. Данный бизнес не менее ужасен, чем наркотики, в котором данное «творчество», – лишь рекламный элемент», – заявил Чеурин.

Он считает лидера группы Сергея Шнурова «импотентом, лишенным чести, неспособным к общению с женщинами». Чеурин также предупредил, что мужчины, общающиеся со Шнуровым, теряют силу.

Пресс-секретарь коллектива Дмитрий Гугучкин в комментарии Ura.ru выразил надежду, что активист каким-то образом может подтвердить свои слова, потому что для подобных обвинений нужна «большая смелость».

Ранее «Ленинград» выпустил скандальный клип об Иисусе.