Ученый призвал готовиться к экстремальным природным событиям

«Нам придется готовиться к экстремальным событиям и стихийным бедствиям», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора по научной работе института глобального климата и экологии им. академика Ю.А.Израэля Александр Нахутин.

В конце июня из-за продолжительных ливней в Иркутской области поднялся уровень рек, что привело к наводнению. Погиб как минимум 21 человек, а материальный ущерб власти оценили в 29 млрд рублей. По мнению иркутских ученых, причина произошедшего - атмосферные аномалии, связанные с глобальным изменением климата.

«Из-за глобального роста температуры в атмосфере накапливается избыток энергии, из-за чего вероятность повторения экстремальных погодных событий увеличивается. Количество природных катастроф растет, в том числе и в России, что подтверждается статистикой», – заметил ученый.

Повторение подтопления в Иркутской области, по мнению Нахутина, вполне возможно. И чтобы защитить себя, действовать нужно уже сейчас.

«Нам необходимо адаптироваться к измениям климата, а это потребует просчета рисков и их детализации по каждому региону в отдельности. Это серьезная работа, и этим надо заниматься. Нам придется готовиться к эстремальным событиям и стихийным бедствиям», – заметил Нахутин.